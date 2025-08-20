بيئة الانبار تطلق تحذيرا للصيادين بعد معلومات "نفوق الأسماك"

وقالت مديرية بيئة ، شعبة بيئة ، في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تنفي حدوث أي حالات نفوق غير طبيعية للأسماك قرب الجسر القديم على ، مؤكدة سلامة البيئة المائية في المنطقة".وأوضح قيس ناجح مدير بيئة الأنبار، أن "الفريق الميداني تحقق من الموقع واستطلع آراء السكان، ولم يتم رصد أي حالات نفوق خلال الأيام القليلة الماضية".ودعت المديرية "جميع الصيادين إلى الالتزام بالوسائل القانونية المرخصة، والابتعاد عن الطعوم السامة والصعق الكهربائي أو أي أدوات غير مشروعة، مؤكدة أن أي مخالفة ستتعرض لإجراءات قانونية رادعة".