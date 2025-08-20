مجلس الخدمة يعلن اسماء وجبة جديدة من المتقدمين للتعيين

وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر اعلان أسماء الوجبة الثامنة من المتقدمين بعد تدقيقها، ضمن مبدأ الشفافية والنزاهة".وأضاف "على جميع المتقدمين مراجعة بياناتهم ومراسلة الايميل الخاص بشؤون المواطنين في حال وجود اي خطأ وارد ليتم تصحيحه"، موضحا ان "باقي القوائم ستعلن تباعا".وتابع، انه "سيقوم بإرسال البيانات الى لعمل التقاطع الوظيفي".