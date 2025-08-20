رابطة لتنشيط السياحة بالعراق تقيم ورشة السلامة العامة في المؤسسات السياحية

وقالت الرابطة في بيان ورد لـ ، إنه "تحت شعار (السلامة مسؤولية الجميع) وبرعاية والآثار، أقامت رابطة للتنشيط السياحي في على ارض الدولي ورشة عمل تخص السلامة العامة في البلد، وعلى وجه الخصوص في المؤسسات السياحية بجميع أنواع عملها، وبالتعاون مع وشركة التأمين العراقية، وبإشراف العراقية متمثلة بقسم التدريب والتطوير السياحي".من جانبه، أكد داود شمو، الرافدين لتنشيط السياحة في العراق، أن "الهدف من الورشة اليوم جاء من أجل طرح أهم التعليمات وإجراءات السلامة، وبشكل مفصل، من قبل الجهات ذات العلاقة في المؤسسات الحكومية، للغرض إيجاد أفضل السبل للوقاية من أضرار الحرائق والحوادث، والعمل بروح الفريق الواحد، للتركيز والتوعية على السلامة العامة في بلدنا العزيز".وأضاف "نحن نهدف إلى تطوير عمل القطاع السياحي في العراق من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية في جميع المجالات، وتعزيز النشاط السياحي والفرص الاستثمارية، وإظهار التطور العمراني الحاصل في بلدنا في السنوات الثلاث الأخيرة بفضل ودعم البرنامج الحكومي لدولة رئيس ، وفريقه الحكومي لإظهار العراق كوجهة سياحية عربية وعالمية.