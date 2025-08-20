رابطة لتنشيط السياحة بالعراق تقيم ورشة السلامة العامة في المؤسسات السياحية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
وزير الخارجية السوري يبحث مع وفد إسرائيلي تعزيز الاستقرار
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537769-638912727886353875.jpeg
رابطة لتنشيط السياحة بالعراق تقيم ورشة السلامة العامة في المؤسسات السياحية
محليات
2025-08-20 | 03:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
128 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أقامت رابطة
الرافدين
للتنشيط السياحي في
العراق
على أرض
فندق بغداد
الدولي، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تخص السلامة العامة في البلد، والمؤسسات السياحية في العراق.
وقالت الرابطة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنه "تحت شعار (السلامة مسؤولية الجميع) وبرعاية
وزارة الثقافة والسياحة
والآثار، أقامت رابطة
الرافدين
للتنشيط السياحي في
العراق
على ارض
فندق بغداد
الدولي ورشة عمل تخص السلامة العامة في البلد، وعلى وجه الخصوص في المؤسسات السياحية بجميع أنواع عملها، وبالتعاون مع
مديرية الدفاع المدني
وشركة التأمين العراقية، وبإشراف
هيئة السياحة
العراقية متمثلة بقسم التدريب والتطوير السياحي".
من جانبه، أكد داود شمو،
رئيس رابطة
الرافدين لتنشيط السياحة في العراق، أن "الهدف من الورشة اليوم جاء من أجل طرح أهم التعليمات وإجراءات السلامة، وبشكل مفصل، من قبل الجهات ذات العلاقة في المؤسسات الحكومية، للغرض إيجاد أفضل السبل للوقاية من أضرار الحرائق والحوادث، والعمل بروح الفريق الواحد، للتركيز والتوعية على السلامة العامة في بلدنا العزيز".
وأضاف "نحن نهدف إلى تطوير عمل القطاع السياحي في العراق من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية في جميع المجالات، وتعزيز النشاط السياحي والفرص الاستثمارية، وإظهار التطور العمراني الحاصل في بلدنا في السنوات الثلاث الأخيرة بفضل ودعم البرنامج الحكومي لدولة رئيس
مجلس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
وفريقه الحكومي لإظهار العراق كوجهة سياحية عربية وعالمية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلزم المؤسسات الحكومية بتنفيذ توصيات خدمة السلامة الصناعية
05:58 | 2025-07-24
رابطة شركات السفر والسياحة بالعراق تنتخب رئيسًا وهيئة إدارية جديدة لها
07:11 | 2025-06-30
رابطة شركات السفر وهيئة السياحة تبحثان التعاون المشترك
10:38 | 2025-08-10
بدء موسم العزاء الحسيني في الديوانية: استعدادات خاصّة لضمان السلامة العامة
14:30 | 2025-06-27
الدفاع المدني
ورشة
الرافدين
المؤسسات السياحية
وزارة الثقافة والسياحة
مديرية الدفاع المدني
محمد شياع السوداني
السومرية نيوز
وزارة الثقافة
مديرية الدفاع
شياع السوداني
مجلس الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد قليل.. تفجير في بغداد
أمن
52.55%
02:13 | 2025-08-19
بعد قليل.. تفجير في بغداد
02:13 | 2025-08-19
ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
21.96%
09:46 | 2025-08-18
ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في العراق
09:46 | 2025-08-18
هل سيكون يوم وفاة الرسول (ص) عطلة رسمية هذا العام؟
محليات
12.85%
09:37 | 2025-08-18
هل سيكون يوم وفاة الرسول (ص) عطلة رسمية هذا العام؟
09:37 | 2025-08-18
قفزة خفيفة للدولار في بغداد
اقتصاد
12.64%
09:17 | 2025-08-19
قفزة خفيفة للدولار في بغداد
09:17 | 2025-08-19
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-20
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-20
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
من الأخير
نزع السـ. لاح الشيعي.. وصفة خلاص أم شرارة حـ.رب؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-19
من الأخير
نزع السـ. لاح الشيعي.. وصفة خلاص أم شرارة حـ.رب؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-19
Live Talk
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
Live Talk
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-20
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-20
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
من الأخير
نزع السـ. لاح الشيعي.. وصفة خلاص أم شرارة حـ.رب؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-19
من الأخير
نزع السـ. لاح الشيعي.. وصفة خلاص أم شرارة حـ.رب؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-19
Live Talk
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
Live Talk
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
اخترنا لك
المحكمة الاتحادية تنسف تعديل قانون جوازات السفر الدبلوماسية "مدى الحياة"
05:51 | 2025-08-20
التربية تسمح للطلبة المتلكئين في الخامس والسادس الإعدادي بالانتقال إلى الدراسة المهنية
05:40 | 2025-08-20
العدل تستحدث 17 مديرية تسجيل عقاري في عموم العراق
05:20 | 2025-08-20
من راعية أبقار بكنساس إلى قنصل عام في أربيل: قصة الدبلوماسية الأمريكية "ويندي غرين"
05:18 | 2025-08-20
بعد انتهاء الصيف.. سفن توليد الكهرباء التركية تدخل المياه العراقية "متأخرة" بـ590 ميغا واط
04:20 | 2025-08-20
مواقع التواصل.. منبر توعية أم محفز على تقليد محاولات الانتحار في العراق؟
04:01 | 2025-08-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.