تسجيل أكثر من 500 حريق في تموز وإغلاق 3 آلاف موقع مخالف.. ماذا عن حلبجة؟

وفي هذا السياق، تلعب دوراً محورياً في مراقبة المخاطر، وحماية الأرواح والممتلكات، وتقليل الخسائر البشرية والبيئية، من خلال حملات مكثفة وتنسيق مباشر مع السلطات المحلية.وأكدت ، أن ملاكاتها نفذت حملات واسعة لمراقبة وتفتيش المنشآت والمواقع التي قد تشكل خطراً على السلامة العامة، منذ حادثة حريق في تموز الماضي وحتى الثالث عشر من آب الحالي.وأضاف شاكر أن بعض المواقع أعيد فتحها بعد استيفاء شروط السلامة وفق توصيات لجان الدفاع المدني، وبموجب رقم (44) لسنة 2013، مؤكداً استمرار عمل اللجان يومياً لضمان الالتزام بمعايير الأمان وحماية الأرواح والممتلكات.في الوقت نفسه، تتواصل حرائق الغابات في منطقة سازان الحدودية بمحافظة لليوم الثالث على التوالي، ما دفع السلطات المحلية لإعلان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وإلغاء جميع مظاهر الفرح والاحتفالات.وقالت محافظ حلبجة، نوخشة ناصح، "نأسف كثيراً لفقدان أحد أفراد الدفاع المدني، بينما نشاهد احتراق أعداد كبيرة من الأشجار والمساحات الزراعية"، مشيرة إلى متابعة ميدانية منذ ساعات طويلة بهدف السيطرة على النيران وتقليل الخسائر، بدعم مباشر من المدني في .وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في حلبجة، زانيار عمر، أن الحرائق طالت ثلاث قرى حدودية هي تشنار ومورلين ونيتشلا، وأن شدة الرياح أعاقت جهود الإطفاء رغم وصول تعزيزات عاجلة من .بينما أشار رئيس قسم البيئة في بلدية حلبجة، سلام ، إلى استنفار جميع الإمكانيات وحفر خنادق لمنع انتشار النيران، مؤكداً استمرار التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق التي تسببت بخسائر بشرية وبيئية واسعة.على صعيد آخر، اندلع حريق في إحدى القاعات الخاضعة للصيانة داخل سجن المركزي، ما أسفر عن استشهاد أحد المنتسبين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة. وذكرت وزارة العدل في بيان، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق بسرعة ومنعت امتداده إلى باقي مرافق السجن، بينما نُقل المصابون لتلقي العلاج اللازم.وأوضح البيان، أن وزير العدل، ، توجه فور وقوع الحادث إلى موقع السجن للإشراف على جهود الإطفاء والفرق المختصة، والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، موجهاً بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحريق وتحديد المسؤوليات، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.