مواقع التواصل.. منبر توعية أم محفز على تقليد محاولات الانتحار في العراق؟

هذا التنامي اللافت جعل قضية الانتحار في صدارة الاهتمام الشعبي والإعلامي، خصوصاً مع بروز حوادث مثيرة للجدل، مثل قضية الطبيبة بان زياد، التي أثار موتها ضجة كبيرة قبل أن يُحسم الأمر قضائياً بأنه انتحار لا جنائي.أمام هذه الأرقام والتطورات، تتعدد التفسيرات بين الأسباب النفسية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى تأثير ووسائل التواصل الاجتماعي، في وقت تدعو فيه الجهات الأمنية والإعلامية والاجتماعية إلى تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة ومعالجة جذورها عبر برامج وقائية، ودعم اقتصادي ونفسي موجه للشباب والأسر.الأدلة الجنائية تحدث عن معدلات الجرائم والانتحار والقتل عموماً وأسبابها، قائلاً: "من خلال رصدنا الميداني المستمر وبشكل يومي، واستلام وتحليل البلاغات الواردة، فإن معدلات جرائم القتل والانتحار داخل الأسرة موجودة منذ عقود من الزمن، إلا أنه ما يميّز السابق عن الحاضر هو التطور في التكنولوجية في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مما جعلها تبدو أكثر انتشاراً مما هي عليه في الإحصاءات الواقعية".ويعتقد أن "بعض حوادث الانتحار قد تكون مجهولة الأسباب لكن تداولها المتكرر على يعطي إحساساً بأنها موجة متصاعدة".ويبدي أسفه على الزيادة الملحوظة في عدد حالات الانتحار الا أنه يعزوها لعوامل قد "تكون نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وكلها عوامل تولد الاحتقان النفسي داخل العائلة، إضافة للتفكك الأسري، وغياب الحوار، وزيادة النزاعات على الميراث أو المال، مشيراً إلى أن الكثير من القضايا يعود ارتباطها لتعاطي المخدرات والإدمان".ويؤكد العيساوي أن تأثير الإعلام ومتابعة أخبار العنف باستمرار قد يؤدي إلى تغير في سلوك الأفراد والتقليد في ممارسة العنف.لذا - وبتعبير العيساوي - "يقع على عاتق الإعلام ضرورة ممارسة دور هادف وتوعوي وتثقيفي ضد ظاهرة الانتحار والقتل، والأخذ بالاعتبار الأسباب التي تهدد أمن المجتمع، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية المختصة في رصد ومتابعة المخالفات، وكذلك التنسيق مع التعليم والصحة في معالجة الحالات النفسية وظاهرة التعاطي"، بحسب ما نقلت الصحيفة الرسمية.المتحدث باسم والشؤون الاجتماعية حسن خوام، تحدث عن إحدى المعالجات التي ممكن أن تحد من الظاهرة، وأوضح أن الوزارة لا تمتلك إحصاءات خاصة بحالات الانتحار، لأن هي المسؤولة عن تحديد أسباب الوفاة. لكن الوزارة تعمل على برامج تدريبية للشباب عبر مراكز متخصصة تزوّدهم بمهارات مهنية كثيرة، إضافة إلى منح القروض الميسّرة التي تتراوح بين 20 و50 مليون دينار لدعم المشاريع الصغيرة، إلى جانب برامج مخصصة للنساء عبر دائرة الحماية الاجتماعية للحد من البطالة والأزمة الاقتصادية للأسر والشباب لحمايتهم من التراكمات والأزمات النفسية التي قد تؤدي للانتحار.