بعد انتهاء الصيف.. سفن توليد الكهرباء التركية تدخل المياه العراقية "متأخرة" بـ590 ميغا واط

وقالت الشركة ان الاتفاقية مع ، ستوفر ما يصل إلى 590 ميجاوات من الكهرباء عبر سفينتي الطاقة التابعتين لشركة كارباورشيب، وبموجب الاتفاقية، ستوفر الشركة الكهرباء لفترة عقد أولية مدتها 71 يومًا، مما سيلعب دورًا محوريًا في استقرار وتلبية الطلب.قالت هاريزي يلماز، الرئيسة التجارية لشركة كارباورشيب: "يشرفنا أن نتعاون مع العراق في تعزيز مرونة قطاع الطاقة لديه، يمثل هذا المشروع خطوةً قويةً نحو سد الفجوة في قطاع الكهرباء، ويتماشى مع رسالتنا المتمثلة في توفير طاقة سريعة ومرنة وموثوقة أينما كانت الحاجة إليها ماسة".وبينت انه "سيتم نشر السفن الكهربائية في ميناءي وأم قصر في ، ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها في أغسطس 2025، هذه السفن الكهربائية، التي تعمل بأنواع متعددة من الوقود، ومجهزة بالكامل ذاتيًا بكل ما يلزم للعمل على متنها، ستوفر حلاً اقتصاديًا وسريع النشر، مما يجنب الجداول الزمنية الطويلة لبناء البنية التحتية للطاقة الأرضية".وتقول الشركة، انها الشركة الوحيدة لبناء وامتلاك وتشغيل أكبر أسطول من سفن الطاقة في العالم، وتستطيع سفن كارباورشيب توفير حلول طاقة جاهزة أينما دعت الحاجة، حيث تتصل بالشبكة الكهربائية وتولد الكهرباء في أقل من 30 يومًا.