التربية تسمح للطلبة المتلكئين في الخامس والسادس الإعدادي بالانتقال إلى الدراسة المهنية

أعلنت ، ممثلة بالمديرية العامة للتعليم المهني، عن سماحها للطلبة "المتلكئين" في الصفين الخامس والسادس الإعدادي بفرعهما الأدبي، بالانتقال إلى الدراسة المهنية.

ويشمل القرار الذي يبدأ تطبيقه في العام الدراسي 2025-2026، كلا الجنسين، حيث يمكنهم الالتحاق بقسم السياحة والفندقة، بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز.



الوثيقة ادناه: