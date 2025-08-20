المحكمة الاتحادية تنسف تعديل قانون جوازات السفر الدبلوماسية "مدى الحياة"

وذكر بيان رسمي للمحكمة ورد لـ ، أن " عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها".وتابع البيان أن "المحكمة نظرت في دعويين؛ للطعن بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015)، أقام الأولى وزير الخارجية/ إضافة إلى وظيفته، وأقام الثانية وزير الداخلية/ إضافة إلى وظيفته".وأشار إلى أن "المحكمة قررت توحيد الدعويين ونظرهما سوية، والحكم بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015)؛ لتعارضه مع أحكام المواد (14) و(16) و(47) و(80) من دستور جمهورية لسنة 2005، وصدر القرار بالاتفاق وافهم علناً بتاريخ 20/ 8/ 2025".