إجراءات صارمة بحق الآبار والبحيرات المتجاوزة للحفاظ على الخزين الجوفي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الملاكات الحقلية والقانونية رصدت وعالجت (13000) بئر متجاوز ومحفور بصورة غير قانونية منذ عام 2019 ولغاية الآن وحسب قوانين الهيأة العامة للمياه الجوفية لحفر الآبار، حيث جرى التعامل معها وفق الضوابط والتعليمات النافذة، عبر إقامة دعاوى قضائية بحق المخالفين وردم عدد كبير من الآبار غير المطابقة فنيًا وقانونيًا".واضافت الوزارة أن "قسماً من الآبار المطابقة للشروط والمحفورة ضمن المناطق المشجعة لاستثمار المياه الجوفية تمت معالجته من خلال استيفاء الغرامات المالية المقررة"، مشيرة إلى أن "الفرق الحقلية، وبإسناد من القوات الأمنية، نفذت حملات لغلق الآبار المتدفقة في محافظتي والنجف الأشرف، حيث بلغ عددها (61) بئرًا".واشارت الوزارة الى أن "ملاكاتها القانونية أقامت أكثر من (600) دعوى قضائية بحق أصحاب بحيرات الأسماك المتجاوزة، فضلاً عن ردم أكثر من (1000) بحيرة مخالفة في محافظات وصلاح الدين وديالى وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف".كما أعلنت عن إلغاء إجازات عمل عدد من أجهزة الحفر الأهلية لمخالفتها التعليمات أو لممارستها أعمال الحفر دون موافقات رسمية، إضافة إلى ضبط أجهزة حفر مخالفة وفرض غرامات مالية بحق أصحابها.وأكدت أن "الهدف من هذه الإجراءات الحفاظ على الثروة المائية ومنع استنزافها"، مشددة على استمرارها في "تنفيذ حملات رادعة بحق جميع المخالفين للتعليمات".