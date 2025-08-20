مجلس الخدمة يعلن أسماء الوجبة التاسعة من المتقدمين للتعيين

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، إن "مجلس الخدمة أعلن أسماء الوجبة التاسعة من المتقدمين بعد تدقيقها، ومن مبدأ الشفافية والنزاهة".ودعا المجلس، جميع المتقدمين الى "مراجعة بياناتهم ومراسلة الايميل الخاص بشؤون المواطنين في حال وجود اي خطأ وارد ليتم تصحيحه.. علما ان باقي القوائم ستعلن تباعا".وتابع أن " بإرسال البيانات الى لعمل التقاطع الوظيفي".