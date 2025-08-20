الاتصالات تكذب مزاعم التعاقد مع "فودافون"

وذكر بيان للوزارة، "تابعت ما ورد في تصريح صحفي لإحدى النائبات بخصوص وجود عقد استثماري مع البريطانية ونؤكد للرأي العام ولوسائل الإعلام بشكل قاطع وواضح أنه لا يوجد أي عقد مبرم مع الشركة المذكورة حتى اللحظة وان اجراءات مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال لازالت قيد التأسيس".وبين، أن "ما طرح من مزاعم لا يعدو كونه ادعاءات غير دقيقة تدخل بإطار مزايدات انتخابية تهدف إلى ضرب المشاريع الوطنية التي تسعى الوزارة لتنفيذها بما يخدم الوطن والمواطن وتطوير قطاع الاتصالات للبلاد ، كما ان الوزارة تعمل بشفافية كاملة وضمن الأطر الدستورية والقانونية وتضع مصلحة وشعبه فوق أي إعتبار ولن تسمح بتحويل الملفات الخدمية إلى منابر خاضعة لحسابات سياسية ضيقة ، وعليه فإن الوزارة تحتفظ بحقها بالرد على أي محاولة للتشويه أو الإساءة لجهودها الوطنية".