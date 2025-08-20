إغلاق 725 مشروعاً مخالفاً للسلامة في البصرة

وذكر بيان للمديرية، انها "تم إغلاق 725 مشروعاً منذ بداية العام ولغاية يوم الأحد، شملت أنشطة تجارية وصناعية مختلفة بينها مطاعم وفنادق، إضافة إلى مدارس أهلية".وبينت، ان "ذلك جاء لمخالفتها شروط السلامة والأمان".