التربية تؤسس أول قسم للذكاء الاصطناعي في العراق

وذكر بيان للوزارة، إنه "ضمن التوجه الحكومي نحو عالم الرقمنة ودمج التكنولوجيا الحديثة بالتعليم، فتحت وزارة التربية/ المهني أبواب المستقبل الرقمي أمام الشباب، بتأسيس قسم في إعدادية المهنية، تحت إشراف للتعليم المهني ، في خطوة استراتيجية للارتقاء بالتعليم وإدماجه بأحدث التخصصات التكنولوجية".وأضاف، أن "القسم الجديد يمثل إضافة نوعية لفرع الحاسوب وتقنية المعلومات، إذ يهدف إلى إعداد طلبة مؤهلين في مجالات متقدمة مثل تعلم الآلة، والروبوتات، والبيانات الكبيرة، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية، بما يعزز قدرتهم على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، مؤكدا التزام الوزارة بتطوير برامج تعليمية وتدريبية حديثة تسهم في خدمة المسيرة التربوية وتعزز من مسار التحول التقني في ".