ضبط خمسة مُتهمين لاستغلالهم أحد المقالع بصورة مخالفة للقانون في المثنى

وذكر بيان للهيئة، انه "تم تأليف فريق عملٍ من ، تنفيذاً لقرار قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة في ، إذ تمكَّن الفريق بعد عمليَّات التحري والتقصي والتدقيق،من ضبط خمسة مُتَّهمين؛ وذلك لتجاوزهم على أرضٍ عائدةٍ للدولة في ناحيةِ / منطقة الكصير، وقيامهم بسرقة مادة الحصى الخابط " السُبيس" من المقالعِ العائدة للدولة، دون الحصول على موافقاتٍ من الجهات الرسميَّة".وبيَّنت الهيئة أنَّ "فريق العمل، وفور وصولهِ إلى المقلع، بصحبة قوَّةٍ من فوجِ الردِّ السريع في المدينة؛ تمكّن من الإيقاع بالمُتهمين في الموقعِ، والتحرُّزِ ووضع اليد على جميعِ الآليات الموجودةِ في المقلع، إضافةً إلى ضبطِ سجلاتٍ ووصولاتٍ وهميَّةٍ كانت تُستخدَمُ من قبل سائقي المركبات؛ لغرضِ تمريرها بشكلٍ مُخالفٍ للقانون عبر نقاط التفتيش".وأضافت إنَّه "تمَّ اتخاذ الإجراءاتِ القانونيَّة بحقِّ المُتَّهمين؛ من أجل عرضهم على المُختصّ؛ ليقرِّر بدوره مصير المُتَّهمين الخمسة؛ وذلك لعدم إبرامِهم عقوداً قانونيَّة بموجب الاستثمار المعدنيّ رقم (٩١ لسنة ١٩٨٨)، الذي نصَّ على أنَّ الأراضي المقلعيَّـة والمنجميَّة مملوكةٌ للدولة، ويتمُّ استيفاءُ بدلات الاستثمار عنها".