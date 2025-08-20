في العراق.. قصة طفل مؤلمة تخلى عنه والديه

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تحديث جديد في طلبات الهجرة إلى الولايات المتحدة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537827-638912991650926838.webp
في العراق.. قصة طفل مؤلمة تخلى عنه والديه
محليات
2025-08-20 | 11:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
آرم نيوز
467 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
كشف المشرف على دار للأيتام والمشردين
هشام الذهبي
، عن تفاصيل قصة طفل مؤلمة تخلى عنه والديه ولجأ إلى دار الأيتام في مدينة
بغداد
بعد أن بقي بلا مأوى ورفض والداه المنفصلين استقباله في منزليهما.
وأكد الذهبي، ان "الطفل جاء بنفسه للدار على غير العادة، بينما يحضر الأطفال عادة برفقة ذويهم الذين يسلمونهم للدار".
وأكد الذهبي الذي يُلقب بـ"صانع الأمل" و"أبو الأيتام"، ان "كلًّا من والدي الطفل ارتبط بزواج جديد، ولم يستقبلاه في منزله وحياته الجديدة".
وأوضح الذهبي أن "الطفل جاء يوم الاثنين الماضي إلى الدار، التي استقبلت في ذلك اليوم
ثمانية
أطفال ينتمون لخمس عوائل"، واصفًا "اليوم بالصعب والمحزن والمعيب بحق الطفولة والإنسانية".
ووجدت قصة الطفل تعاطفًا واسعًا، بينما تلقى والداه سيلاً من الانتقادات بسبب تخليهما عنه، إلى درجة تركه بلا مأوى.
ودعا الذهبي إلى وضع حد لمعاناة الأطفال ومحاسبة كل من ينتهك حقوقهم، ليجد آلاف الداعمين لدعوته تلك.
وأنشأ الذهبي عام 2004 دار الأيتام والمشردين، الذي أطلق عليه اسم "البيت العراقي للإبداع"، وقدم منذ ذلك الحين الدعم والمأوى لعدد كبير من الأطفال، حيث حقق بعضهم نجاحات لافتة في حياتهم بعد أن كبروا، فيما حصل هو على التكريم داخل وخارج
العراق
تقديرًا لجهوده في دعم الأطفال.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
طفل يقود سيارة والده دون علمه ويتسبب بحادث مميت في البصرة
17:18 | 2025-08-15
أحدهم عقد قرانه "عبر الفيديو" وهو يتعالج في العراق.. قصص "مؤلمة" عن الناجين من "مجزرة البيجر"
04:48 | 2025-08-07
أنقرة تحذر "قسد": تخلوا عن تهديد تركيا والمنطقة
17:08 | 2025-08-13
"تخلوا عن طاعة قائدهم".. التيار الوطني الشيعي يطرد مجموعة من كادر مشروع البنيان المرصوص
10:40 | 2025-08-12
طفل
والديه
السومرية نيوز
هشام الذهبي
سومرية نيوز
بيت العراقي
السومرية
العراق
ثمانية
بغداد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد قليل.. تفجير في بغداد
أمن
50.6%
02:13 | 2025-08-19
بعد قليل.. تفجير في بغداد
02:13 | 2025-08-19
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
18.38%
03:56 | 2025-08-20
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-08-20
حضور رمزي للطبيبة الراحلة بان زياد في عمل الفنانة رحمة رياض الجديد (فيديو)
فن وثقافة
17.05%
05:36 | 2025-08-20
حضور رمزي للطبيبة الراحلة بان زياد في عمل الفنانة رحمة رياض الجديد (فيديو)
05:36 | 2025-08-20
قفزة خفيفة للدولار في بغداد
اقتصاد
13.97%
09:17 | 2025-08-19
قفزة خفيفة للدولار في بغداد
09:17 | 2025-08-19
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
عشق الفتيات للسيارات - Live Talk - الحلقة ٩٩ | 2025
10:30 | 2025-08-20
Live Talk
عشق الفتيات للسيارات - Live Talk - الحلقة ٩٩ | 2025
10:30 | 2025-08-20
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-20
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-20
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
من الأخير
نزع السـ. لاح الشيعي.. وصفة خلاص أم شرارة حـ.رب؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-19
من الأخير
نزع السـ. لاح الشيعي.. وصفة خلاص أم شرارة حـ.رب؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
الأكثر مشاهدة
Live Talk
عشق الفتيات للسيارات - Live Talk - الحلقة ٩٩ | 2025
10:30 | 2025-08-20
Live Talk
عشق الفتيات للسيارات - Live Talk - الحلقة ٩٩ | 2025
10:30 | 2025-08-20
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-20
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-20
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
من الأخير
نزع السـ. لاح الشيعي.. وصفة خلاص أم شرارة حـ.رب؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-19
من الأخير
نزع السـ. لاح الشيعي.. وصفة خلاص أم شرارة حـ.رب؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
اخترنا لك
استحداث كلية التميّز في اللغة العربية
14:28 | 2025-08-20
عبر البواخر.. تركيا تزود العراق بالكهرباء
12:04 | 2025-08-20
اتفاق عراقي بريطاني بشان المهاجرين غير الشرعيين
11:25 | 2025-08-20
ضبط خمسة مُتهمين لاستغلالهم أحد المقالع بصورة مخالفة للقانون في المثنى
10:13 | 2025-08-20
التربية تؤسس أول قسم للذكاء الاصطناعي في العراق
09:46 | 2025-08-20
البصرة.. عمال شركة هاليبرتون يطالبون بإلغاء قرار استبدالهم بالعمالة الأجنبية
09:42 | 2025-08-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.