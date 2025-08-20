اتفاق عراقي بريطاني بشان المهاجرين غير الشرعيين

وحسب "بي أيه ميديا" سوف يؤسس الاتفاق الذي وقعه البريطاني دان غارفيس مع الجانب العراقي لعملية رسمية لإعادة العراقيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة وليس لهم الحق في الإقامة بالبلاد.ويأتي ذلك بعد اتفاق بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني (مليون و77 ألف دولار) جرى توقيعه مع العام الماضي لمساعدة البلاد في القضاء على شبكات التهريب والجريمة المنظمة.وفي وقت سابق من العام الجاري، وافق البريطاني ورئيس الوزراء على تعزيز التعاون بشأن الهجرة.ووقع غارفيس "الاتفاق خلال زيارة إلى المملكة المتحدة من جانب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي ".وقالت إن "الاتفاق سوف يسمح بالإعادة "السريعة" للمهاجرين غير الشرعيين".وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية إنه منذ الاتفاقيات السابقة، انخفض عدد العراقيين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بالقوارب الصغيرة إلى 1900 في العام المنتهي في مارس 2025، بانخفاض من 2600 في العام السابق عليه.ويعد اتفاق إعادة المهاجرين غير الشرعين الأحدث في إطار سياسات وزارة الداخلية لوقف عبور القوارب الصغيرة القنال الإنجليزي.وجرى إبرام اتفاقات مماثلة بالفعل مع ألبانيا وفيتنام منذ تولي الحكومة العمالية مقاليد الحكم العام الماضي.