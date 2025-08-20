عبر البواخر.. تركيا تزود العراق بالكهرباء

ورغم أن عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط " " ومن أكبر الدول المنتِجة للنفط في العالم، تُواجه الدولة صعوبات في توفير الكهرباء للمواطنين منذ الذي قادته في 2003 للإطاحة بصدام حسين.وقالت الشركة، في بيان، إن "العقد الأولي، الذي جرى توقيعه مع والشركة العامة لإنتاج ، يمتد 71 يوماً".ومن المقرر أن ترسو وحدتان عائمتان لتوليد الكهرباء في ميناءيْ وأم قصر في .ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلهما في غضون شهر.وشهدت المناطق الوسطى والجنوبية من العراق انقطاعات في التيار، هذا الشهر، بسبب توقف مفاجئ لمحطة توليد أدى إلى عطل في الشبكة.