التربية تعلن توزيع ٣٠ ألف جهاز لوحي على المدارس

وذكرت التربية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " بخطوة نوعية داعمة للتحول الرقمي والاتمتة داخل المؤسسات التربوية بالتعاون مع والأمانة العامة لمجلس الوزراء".وتابع، انه "مطلع الاسبوع المقبل سيتم توزيع عشرة آلاف جهاز لوحي على ادارات مدارس وعدد من المحافظات، علما ان العدد الكلي للاجهزة اللوحية المخصصة للمؤسسات التربوية (٣٠) ألف جهاز من ضمنها عشرة آلاف ستخصص إلى مدارس الفرح النموذجية للأيتام".