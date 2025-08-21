المنصور وحطين تدخل عصر "الخصخصة".. ومجلس بغداد يؤكد: انتهى زمن المولدات (وثائق)

بحسب وثائق رسمية حصلت عليها ، تم توقيع "عقد استثمار التحول الذكي في الشبكة الكهربائية لفرع توزيع " بتاريخ 10 آب 2025. ويشمل العقد محلات (611، 612، 613، 605، 609، 607) وحي حطين للمحلات (624، 620، 626، 622)أكد أن هذا التحول يمثل تنفيذاً لوعود سابقة، مشيراً إلى أن مناطق أخرى مثل الجامعة، والعامرية، والخضراء ستلتحق قريباً بمشروع الخصخصة.