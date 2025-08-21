ذي قار تخصص مساحة 4 الاف دونم لتوزيعها لشريحة الكوادر التعليمية والتربوية

وذكرت المحافظة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "إدارة المحافظة استكملت تخصيص مساحة 2000 دونم بشكل اولي منها 1000 دونم في و750 دونم في اقضية وقلعة سكر وسوق الشيوخ و250 دونم في بقية الوحدات الإدارية الأخرى وحسب الكثافة السكانية والمشمولين بهذه الإجراءات فيما تم الاتفاق على مضاعفة هذه المساحات بـ 2000 دونم أخرى من اجل استيعاب جميع الاعداد المستحقة بعملية التخصيص".وتابعت، انه "تشكلت لجنة فرعية خاصة بتنفيذ تعليمات الامر الديواني رقم 34 لعام 2025 والتي يرأسها المحافظ وعضوية مدير التربية ونقابة المعلمين والدوائر الفنية المختصة الأخرى والتي باشرت اعمالها في وقت سابق من اجل استكمال هذه الإجراءات وقد تمكنت من تخصيص مساحة الفي دونم بشكل اولي".وأضافت، ان "نظام المطور العقاري يختلف في تعليماته وضوابطه في توزيع قطع الأراضي السكنية بالإضافة الى قرب وصول تعليمات أخرى جديدة سيتم الإعلان عنها من اجل الانطلاق في تنفيذ هذا المشروع".