مركز التعاون القضائي الدولي يؤكد استرداد 50 متهماً بالقتل الجماعي من خارج العراق

وقال المحقق القضائي في للتعاون القضائي الدولي، علي إنه "خلال عام 2024 تم استرداد ما يقارب من 30 ـ 50 متهماً بجرائم قتل جماعي، هم من العراقيين في الخارج وآخرهم متهم من ، بالتنسيق مع الألمانية"، بحسب .ولفت إلى أن "المتهم المسترد من ألمانيا سيكون له توثيق خاص به، وهذا المتهم قتل والدته وشارك في جريمة ومشارك في عدد من المجازر المرتكبة بحق المكونات العراقية، حيث تمت محاكمته بعد الاسترداد داخل وفق الجرائم التي ارتكبها".وأضاف أن "أكثر المجرمين موجودون في مخيم ، وتم إرجاع أغلب العوائل من المخيم بعد عزل المجرمين"، مبينا ان "أعداد المتهمين العراقيين المشاركين في جرائم القتل الجماعي تتجاوز 3 ـ 4 آلاف شخص، والعوائل المتواجدة في المخيم تصل أعدادهم الى أكثر من 23 ألف شخص، والعمل جارٍ على إعادتهم على شكل دفعات".وتابع، ان "هناك إرهابيين أجانب لا ترغب دولهم باستردادهم، فقرروا تسليمهم الى الجانب العراقي لغرض محاكمتهم على الجرائم المرتكبة من قبل عصابات الإرهابية".وأوضح ضياء أن "رفض تسليم المجرمين المطلوبين من قبل بعض الدول الى العراق ليست له علاقة بالتعاون، وإنما باختلاف التشريعات القانونية للدول"، مشيرا إلى أن "هناك دولاً لا تسلم متهميها، لأن العراق لديه عقوبة الإعدام، وهذا لا يسن على قوانين تلك الدول ويمثل عائقاً أمام المجتمعات".