تفجير "مسيطر عليه" في البصرة صباح الخميس
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537909-638913745436611624.jpg
مركز التعاون القضائي الدولي يؤكد استرداد 50 متهماً بالقتل الجماعي من خارج العراق
محليات
2025-08-21 | 08:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
56 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أكد
المركز الوطني
للتعاون القضائي الدولي، اليوم الخميس، استرداد متهم بقتل والدته ومشارك في جريمة
سبايكر
وعدد من المجازر، فيما بين أن إرجاع العوائل من مخيم
الهول
يتم بعد عزل المجرمين.
وقال المحقق القضائي في
المركز الوطني
للتعاون القضائي الدولي، علي
ضياء
إنه "خلال عام 2024 تم استرداد ما يقارب من 30 ـ 50 متهماً بجرائم قتل جماعي، هم من العراقيين
المقيمين
في الخارج وآخرهم متهم من
ألمانيا
، بالتنسيق مع
الأجهزة الأمنية
الألمانية"، بحسب
الوكالة الرسمية
.
ولفت إلى أن "المتهم المسترد من ألمانيا سيكون له توثيق خاص به، وهذا المتهم قتل والدته وشارك في جريمة
سبايكر
ومشارك في عدد من المجازر المرتكبة بحق المكونات العراقية، حيث تمت محاكمته بعد الاسترداد داخل
العراق
وفق الجرائم التي ارتكبها".
وأضاف أن "أكثر المجرمين
الدواعش
موجودون في مخيم
الهول
، وتم إرجاع أغلب العوائل من المخيم بعد عزل المجرمين"، مبينا ان "أعداد المتهمين العراقيين المشاركين في جرائم القتل الجماعي تتجاوز 3 ـ 4 آلاف شخص، والعوائل المتواجدة في المخيم تصل أعدادهم الى أكثر من 23 ألف شخص، والعمل جارٍ على إعادتهم على شكل دفعات".
وتابع، ان "هناك إرهابيين أجانب لا ترغب دولهم باستردادهم، فقرروا تسليمهم الى الجانب العراقي لغرض محاكمتهم على الجرائم المرتكبة من قبل عصابات
داعش
الإرهابية".
وأوضح ضياء أن "رفض تسليم المجرمين المطلوبين من قبل بعض الدول الى العراق ليست له علاقة بالتعاون، وإنما باختلاف التشريعات القانونية للدول"، مشيرا إلى أن "هناك دولاً لا تسلم متهميها، لأن العراق لديه عقوبة الإعدام، وهذا لا يسن على قوانين تلك الدول ويمثل عائقاً أمام المجتمعات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
