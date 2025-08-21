تشكيل لجنة عليا لتنظيم عملية تسليم النزيلات غير المحكومات بالإعدام إلى بلدانهن

وقال شواني في بيان، أن يتعامل مع هذا الملف انطلاقاً من التزاماته الدولية ومبادئ العدالة والإنسانية، وبما ينسجم مع مبدأ التعامل بالمثل في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، مشيراً إلى أن الأعلى للأمن الوطني شكّل لجنة عليا برئاسته وعضوية ووزارة الخارجية ومستشارية ، لوضع آليات دقيقة لتنظيم عملية تسليم النزيلات غير المحكومات بالإعدام إلى بلدانهن، وفقاً للاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبمبدأ المعاملة بالمثل.وأوضح أن اللجنة تولي الجانب الإنساني أهمية خاصة، من خلال ضمان معالجة مشكلة الأطفال المرافقين لأمهاتهم من النزيلات الأجنبيات، انسجاماً مع الخاصة بحقوق الإنسان.كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول المعنية لتسريع إنجاز الملفات العالقة وفق معايير العدالة والتعامل المتكافئ.