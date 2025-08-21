الصفحة الرئيسية
التالي
تفجير "مسيطر عليه" في البصرة صباح الخميس
تشكيل لجنة عليا لتنظيم عملية تسليم النزيلات غير المحكومات بالإعدام إلى بلدانهن
محليات
2025-08-21 | 08:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
125 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
بحث وزير العدل ورئيس
اللجنة العليا
لملف إعادة النزيلات والأطفال المرافقين لأمهاتهم،
خالد شواني
، اليوم الخميس، مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في
العراق
، آليات حسم هذا الملف الإنساني والقانوني.
وقال شواني في بيان، أن
العراق
يتعامل مع هذا الملف انطلاقاً من التزاماته الدولية ومبادئ العدالة والإنسانية، وبما ينسجم مع مبدأ التعامل بالمثل في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، مشيراً إلى أن
المجلس الوزاري
الأعلى للأمن الوطني شكّل لجنة عليا برئاسته وعضوية
مجلس القضاء الأعلى
ووزارة الخارجية ومستشارية
الأمن القومي
، لوضع آليات دقيقة لتنظيم عملية تسليم النزيلات غير المحكومات بالإعدام إلى بلدانهن، وفقاً للاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبمبدأ المعاملة بالمثل.
وأوضح أن اللجنة تولي الجانب الإنساني أهمية خاصة، من خلال ضمان معالجة مشكلة الأطفال المرافقين لأمهاتهم من النزيلات الأجنبيات، انسجاماً مع
الاتفاقيات الدولية
الخاصة بحقوق الإنسان.
كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول المعنية لتسريع إنجاز الملفات العالقة وفق معايير العدالة والتعامل المتكافئ.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
