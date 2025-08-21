قرار باحتساب الخدمة والترفيع والعلاوات للموظفين المدنيين بوزارة الدفاع

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، انه" استنادًا إلى الأوامر الوزارية الصادرة بموجب مصادقة ، وبرعاية الأمين العام لوزارة الدفاع، ومدير عام الأفراد، أصدرت للأفراد الأوامر الإدارية الخاصة باحتساب والترفيع والعلاوات للموظفين المدنيين".واضاف البيان، ان" الأوامر تضمنت احتساب الخدمة العسكرية التطوعية لـ (942) موظف مدني، إضافة إلى (2620) موظف مدني الذين صدرت لهم أوامر إدارية خلال الأسبوع الماضي، وذلك وفقًا للاستحقاق الوظيفي واستنادًا إلى القرار التشريعي والضوابط المعمول بها".واشار إلى، انه" تم إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بترفيع الموظفين (الحذف والإحداث) لشهر آب 2025، وبواقع (469) موظف مدني إلى درجة وظيفية أعلى، استنادًا إلى أحكام المادة (٦ / ثانيًا) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل".واكد البيان انه" تم إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بمنح العلاوات السنوية لشهر آب 2025 لـ (3077) موظف مدني، استنادًا إلى المادتين (5) و(9) من القانون ذاته".ونوه مدير عام المديرية العامة للأفراد إلى "استمرار المديرية بترفيع الموظفين المدنيين ومنحهم العلاوات السنوية وفق القانوني، بعد انقضاء المدد المشترطة، ضمانًا لحقوقهم المنصوص عليها بالقانون".