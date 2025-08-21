السوداني: قرار القضاء حول الدكتورة بان زياد محط دعم من الحكومة

وقال للسوداني في بيان ورد لـ ، إن الأخير "استقبل، اليوم، مجموعة من النساء الناشطات وممثلات منظمات في ".ونقل البيان عن رئيس قوله إن "أهم سمات النظام الديمقراطي في العراق هو وجود منظمات المجتمع المدني، والحكومة داعمة لعملها خصوصا المعنية بمتابعة شؤون المرأة، لأنها شريك اساسي للحكومة وللمجلس الاعلى لشؤون المرأة في تنفيذ البرامج المعنية بتعزيز دور النساء".وأضاف أن "النهوض بواقع المرأة لايقتصر على المجلس الاعلى للمرأة الذي شكلته الحكومة، وانما يتعدى دورها بفاعلية في بناء المجتمع".واشار الى "الحادث المؤسف للدكتورة الراحلة (بان زياد)، حيث تابعت الحكومة قضيتها منذ اليوم الأول للحادث، ووجهت وزارتي الداخلية والصحة بالتحقيق في الموضوع الذي أخذ مساره القانوني، وجرى تسليم نتائجه للسلطة القضائية لتصدر قرارها استناداً الى تحقيق مهني".وأوضح أن "هذا القرار هو محط دعم من الحكومة التي تتابع حالات مشابهة من أجل حماية المرأة"، مشدداً على "وجوب عدم الانجرار خلف الاشاعات المغرضة والتسقيط وكل ما يعرض السلم المجتمعي للضرر".وشدد على "دعم المنظمات المعنية بتعزيز دور المرأة وتشغيلها، والمبادرات الخاصة بتطويرها ولاسيما في المشاريع الاقتصادية"، مشيرا الى "تركيز الحكومة على الاصلاحات الاقتصادية، لارتباطها بالتنمية الاجتماعية".وتطرق الى "مقترح تأسيس صندوق لدعم مشاريع المرأة، ودعم المنظمات المعنية بمتابعة شؤون النساء وتطويرهن"، مشددا على "ضرورة ان تعمل المنظمات النسوية على دعم الدولة وسلطاتها، والتأكيد على الحفاظ على المنظومة القيمية للمجتمع".ولفت إلى "أهمية المشاركة الفاعلة للمرأة في المشهد السياسي، وخصوصا في الانتخابات المقبلة"، موجهاً بـ"متابعة شؤون المرشحات".