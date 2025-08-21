السوداني: قرار القضاء حول الدكتورة بان زياد محط دعم من الحكومة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
06:00 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تعليق جديد لترامب يخص العاصمة واشنطن
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537928-638913910646359983.jpg
السوداني: قرار القضاء حول الدكتورة بان زياد محط دعم من الحكومة
محليات
2025-08-21 | 12:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,040 شوهد
أكد رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الخميس، أن قرار
السلطة القضائية
حول حادثة
الدكتورة
بان زياد هو محط دعم من الحكومة، مشدداً على ضرورة عدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة والتسقيط.
وقال
المكتب الإعلامي
للسوداني في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن الأخير "استقبل، اليوم، مجموعة من النساء الناشطات وممثلات منظمات
المجتمع المدني
في
العراق
".
ونقل البيان عن رئيس
مجلس الوزراء
قوله إن "أهم سمات النظام الديمقراطي في العراق هو وجود منظمات المجتمع المدني، والحكومة داعمة لعملها خصوصا المعنية بمتابعة شؤون المرأة، لأنها شريك اساسي للحكومة وللمجلس الاعلى لشؤون المرأة في تنفيذ البرامج المعنية بتعزيز دور النساء".
وأضاف أن "النهوض بواقع المرأة لايقتصر على المجلس الاعلى للمرأة الذي شكلته الحكومة، وانما يتعدى دورها بفاعلية في بناء المجتمع".
واشار الى "الحادث المؤسف للدكتورة الراحلة (بان زياد)، حيث تابعت الحكومة قضيتها منذ اليوم الأول للحادث، ووجهت وزارتي الداخلية والصحة بالتحقيق في الموضوع الذي أخذ مساره القانوني، وجرى تسليم نتائجه للسلطة القضائية لتصدر
محكمة البصرة
قرارها استناداً الى تحقيق مهني".
وأوضح أن "هذا القرار هو محط دعم من الحكومة التي تتابع حالات مشابهة من أجل حماية المرأة"، مشدداً على "وجوب عدم الانجرار خلف الاشاعات المغرضة والتسقيط وكل ما يعرض السلم المجتمعي للضرر".
وشدد على "دعم المنظمات المعنية بتعزيز دور المرأة وتشغيلها، والمبادرات الخاصة بتطويرها ولاسيما في المشاريع الاقتصادية"، مشيرا الى "تركيز الحكومة على الاصلاحات الاقتصادية، لارتباطها بالتنمية الاجتماعية".
وتطرق الى "مقترح تأسيس صندوق لدعم مشاريع المرأة، ودعم المنظمات المعنية بمتابعة شؤون النساء وتطويرهن"، مشددا على "ضرورة ان تعمل المنظمات النسوية على دعم الدولة وسلطاتها، والتأكيد على الحفاظ على المنظومة القيمية للمجتمع".
ولفت إلى "أهمية المشاركة الفاعلة للمرأة في المشهد السياسي، وخصوصا في الانتخابات المقبلة"، موجهاً بـ"متابعة شؤون المرشحات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مصدر: 3 لجان أكملت تحقيقها بقضية الدكتورة بان وسلمتها للقضاء
05:38 | 2025-08-17
القضاء: محكمة تحقيق البصرة الثالثة تجري التحقيق بخصوص وفاة الطبيبة بان زياد
13:32 | 2025-08-15
القضاء يرفض تداول قصة الدكتورة بان "خلافا للحقيقة".. ويستعرض 6 دلائل
02:40 | 2025-08-21
حضور رمزي للطبيبة الراحلة بان زياد في عمل الفنانة رحمة رياض الجديد (فيديو)
05:36 | 2025-08-20
السوداني
بان زياد
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
المكتب الإعلامي
السلطة القضائية
المجتمع المدني
السومرية نيوز
شياع السوداني
مجلس الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
34.85%
03:56 | 2025-08-20
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-08-20
حضور رمزي للطبيبة الراحلة بان زياد في عمل الفنانة رحمة رياض الجديد (فيديو)
فن وثقافة
30.02%
05:36 | 2025-08-20
حضور رمزي للطبيبة الراحلة بان زياد في عمل الفنانة رحمة رياض الجديد (فيديو)
05:36 | 2025-08-20
القضاء يرفض تداول قصة الدكتورة بان "خلافا للحقيقة".. ويستعرض 6 دلائل
سياسة
17.93%
02:40 | 2025-08-21
القضاء يرفض تداول قصة الدكتورة بان "خلافا للحقيقة".. ويستعرض 6 دلائل
02:40 | 2025-08-21
الدولار يرتفع مجددا في الأسواق العراقية
اقتصاد
17.19%
09:46 | 2025-08-20
الدولار يرتفع مجددا في الأسواق العراقية
09:46 | 2025-08-20
المزيد
أحدث الحلقات
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
مايك السومرية
النائب نيسان الزاير - MIC Alsumaria - الحلقة ١٩ | season 1
16:00 | 2025-08-20
مايك السومرية
النائب نيسان الزاير - MIC Alsumaria - الحلقة ١٩ | season 1
16:00 | 2025-08-20
من الأخير
الأمريكي يخلع بزة الأسد ويرتدي ثوب الحرير - من الأخير م٢ - حلقة ٥١ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-20
من الأخير
الأمريكي يخلع بزة الأسد ويرتدي ثوب الحرير - من الأخير م٢ - حلقة ٥١ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-20
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
الأكثر مشاهدة
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
مايك السومرية
النائب نيسان الزاير - MIC Alsumaria - الحلقة ١٩ | season 1
16:00 | 2025-08-20
مايك السومرية
النائب نيسان الزاير - MIC Alsumaria - الحلقة ١٩ | season 1
16:00 | 2025-08-20
من الأخير
الأمريكي يخلع بزة الأسد ويرتدي ثوب الحرير - من الأخير م٢ - حلقة ٥١ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-20
من الأخير
الأمريكي يخلع بزة الأسد ويرتدي ثوب الحرير - من الأخير م٢ - حلقة ٥١ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-20
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
اخترنا لك
وزير الثقافة يوجه بإعادة فتح مرافق سياحية بعد تعهدات من أصحابها
13:07 | 2025-08-21
لجنة الزيارات المليونية توجه دعوة للزائرين القادمين إلى النجف
13:04 | 2025-08-21
اثناء العمل.. وفاة عامل كهرباء وسط الناصرية (فيديو)
12:33 | 2025-08-21
هيئة الإعلام تصدر اعماماً بمنع ظهور زينب جواد وخالد أبو عراق
12:06 | 2025-08-21
تحديد مواعيد المقابلة للمتعاقدين ضمن ملف 13 ألف درجة وظيفية في البصرة
11:48 | 2025-08-21
قرار باحتساب الخدمة والترفيع والعلاوات للموظفين المدنيين بوزارة الدفاع
10:40 | 2025-08-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.