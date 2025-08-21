لجنة الزيارات المليونية توجه دعوة للزائرين القادمين إلى النجف

دعت للزيارات المليونية، الخميس، الزائرين القادمين إلى لاستخدام وسائل النقل الجماعي.





وأكد على "ضرورة التأكد من متانة العجلات وصلاحيتها الفنية قبل السفر". وقال الناطق باسم للزيارات المليونية في بيان، "تدعو العليا للزيارات المليونية الزائرين القادمين إلى الأشرف إلى استخدام وسائل النقل الجماعي حفاظًا على انسيابية حركة السير وتخفيف الزخم المروري داخل ".وأكد على "ضرورة التأكد من متانة العجلات وصلاحيتها الفنية قبل السفر".

وشدد ميري على السائقين بـ"ضرورة الابتعاد نهائيًا عن السرعة حفاظًا على سلامة الزائرين وأرواحهم"، مبينا أن "الالتزام بهذه التعليمات يساهم في نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة".



