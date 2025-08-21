وزير الثقافة يوجه بإعادة فتح مرافق سياحية بعد تعهدات من أصحابها

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
06:00 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تعليق جديد لترامب يخص العاصمة واشنطن
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537932-638913930294590336.jpg
وزير الثقافة يوجه بإعادة فتح مرافق سياحية بعد تعهدات من أصحابها
محليات
2025-08-21 | 13:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
743 شوهد
خاطب وزير الثقافة
أحمد فكاك البدراني
مديرية الامن السياحي لإعادة فتح مرافق سياحية في
بغداد
بعد استكمال التعهدات القانونية من أصحابها.
وذكر البدراني في وثائق رسمية اطلعت عليها
السومرية نيوز
أسماء 18 مطعماً سياحياً لإعادة افتتاحها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
وزير الثقافة يدعو المحافظين الى تحمل مسؤولية تفعيل الدور السياحي بمحافظاتهم
03:55 | 2025-05-29
السيد الصدر يوجه دعوة لأصحاب السيارات الكبيرة
10:35 | 2025-07-27
السوداني يوجه بحل ملف تعيينات اصحاب المهن الصحية الطبية
07:13 | 2025-07-13
إعلام لبناني - إيراني: استشهاد "أبو علي" مرافق السيد نصر الله
11:40 | 2025-06-21
وزير الثقافة
بغداد
أحمد فكاك البدراني
السومرية نيوز
سومرية نيوز
أحمد فكاك
السومرية
ﻹعادة
بدران
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
34.85%
03:56 | 2025-08-20
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-08-20
حضور رمزي للطبيبة الراحلة بان زياد في عمل الفنانة رحمة رياض الجديد (فيديو)
فن وثقافة
30.02%
05:36 | 2025-08-20
حضور رمزي للطبيبة الراحلة بان زياد في عمل الفنانة رحمة رياض الجديد (فيديو)
05:36 | 2025-08-20
القضاء يرفض تداول قصة الدكتورة بان "خلافا للحقيقة".. ويستعرض 6 دلائل
سياسة
17.93%
02:40 | 2025-08-21
القضاء يرفض تداول قصة الدكتورة بان "خلافا للحقيقة".. ويستعرض 6 دلائل
02:40 | 2025-08-21
الدولار يرتفع مجددا في الأسواق العراقية
اقتصاد
17.19%
09:46 | 2025-08-20
الدولار يرتفع مجددا في الأسواق العراقية
09:46 | 2025-08-20
المزيد
أحدث الحلقات
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
مايك السومرية
النائب نيسان الزاير - MIC Alsumaria - الحلقة ١٩ | season 1
16:00 | 2025-08-20
مايك السومرية
النائب نيسان الزاير - MIC Alsumaria - الحلقة ١٩ | season 1
16:00 | 2025-08-20
من الأخير
الأمريكي يخلع بزة الأسد ويرتدي ثوب الحرير - من الأخير م٢ - حلقة ٥١ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-20
من الأخير
الأمريكي يخلع بزة الأسد ويرتدي ثوب الحرير - من الأخير م٢ - حلقة ٥١ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-20
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
الأكثر مشاهدة
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
مايك السومرية
النائب نيسان الزاير - MIC Alsumaria - الحلقة ١٩ | season 1
16:00 | 2025-08-20
مايك السومرية
النائب نيسان الزاير - MIC Alsumaria - الحلقة ١٩ | season 1
16:00 | 2025-08-20
من الأخير
الأمريكي يخلع بزة الأسد ويرتدي ثوب الحرير - من الأخير م٢ - حلقة ٥١ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-20
من الأخير
الأمريكي يخلع بزة الأسد ويرتدي ثوب الحرير - من الأخير م٢ - حلقة ٥١ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-20
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
52 دقيقة
قوانين حماية المرأة بين الورق والواقع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٦ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-19
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
اخترنا لك
لجنة الزيارات المليونية توجه دعوة للزائرين القادمين إلى النجف
13:04 | 2025-08-21
اثناء العمل.. وفاة عامل كهرباء وسط الناصرية (فيديو)
12:33 | 2025-08-21
السوداني: قرار القضاء حول الدكتورة بان زياد محط دعم من الحكومة
12:30 | 2025-08-21
هيئة الإعلام تصدر اعماماً بمنع ظهور زينب جواد وخالد أبو عراق
12:06 | 2025-08-21
تحديد مواعيد المقابلة للمتعاقدين ضمن ملف 13 ألف درجة وظيفية في البصرة
11:48 | 2025-08-21
قرار باحتساب الخدمة والترفيع والعلاوات للموظفين المدنيين بوزارة الدفاع
10:40 | 2025-08-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.