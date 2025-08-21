وزير الداخلية يدعو لتطبيق جميع مفردات خطة ذكرى وفاة النبي

وقالت الداخلية في بيان، "ترأس ، رئيس للزيارات المليونية السيد ، اجتماعاً موسعاً بحضور القادة الأمنيين في الأشرف".

وأكد الشمري أن "الخطط المرسومة لتأمين ذكرى وفاة النبي الأكرم محمد (ص) جاهزة للتنفيذ، خاصة أن القطعات الأمنية شرعت بالانتشار ضمن قواطع ومحاور هذه المناسبة"، وشدد على "ضرورة التفتيش الدقيق في السيطرات الخارجية وتفعيل دور مفارز k9 والسونار والجاهزية العالية".

كما أكد على "العمل المهني لمديرية المرور العامة للحد من الحوادث المرورية وتنظيم السير لمنع الزحام المروري وخلق انسيابية عالية لجموع المعزين وعجلاتهم وتوفير الأجواء المناسبة".

وفي السياق ذاته، بين وزير الداخلية أن "هناك تعزيزات وصلت إلى محافظة الأشرف"، موجهاً بـ"الاستمرار في عمليات الاستطلاع الجوي والتأكيد على الجهد الاستخباري، وأن يأخذ الجميع دوره كلاً بحسب تخصصه في هذه الزيارة العظيمة".