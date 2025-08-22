الحرارة من 41-49 مئوية.. زائر مزعج يعود مجددا

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون الطقس صيفياً وصحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً في عموم مناطق البلاد".واضافت ان "طقس يوم الاحد سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، بينما سترتفع درجات الحرارة قليلاً في فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مشيرة الى ان "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط نهاراً الى (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".ولفت الى ان "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء المقبل ستكون صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط نهاراً الى (30-40) كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد للغبار فيهما، بينما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى وستكون مقاربة في ".