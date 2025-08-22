تخصيص قطع أراضٍ سكنية لذوي الشهداء في بغداد

وقال في حديث للوكالة الرسمية تابعته ، إن " بمتابعة قضايا شهداء عقدت اجتماعاً في مقر والتوجيه المعنوي برئاسة مدير التقاعد العسكري الفريق غسان خالد وبمشاركتي كعضو في اللجنة، وأيضا مدير الخدمات الشخصية اللواء علي ابراهيم دبعون، بالإضافة إلى ممثلي ذوي شهداء سبايكر، حيث كانت لهم مطالب من خلال هذا الاجتماع تتمثل في رغبتهم بأداء فريضة ، والحصول على قطع أراضٍ، حيث إن قسماً منهم حصل عليها وقسماً آخر لم يحصل، فضلاً عن استفسارات بخصوص مستحقاتهم المالية، وقد تم توضيح الأمر لهم".وأشار الى "مطالبة عوائل الشهداء بوجود نصب تذكاري للشهداء وكذلك القصور الرئاسية التي كان بالإمكان أن تكون محمية لهم"، موضحاً أن "عدداً من الطلبات سيتم رفعها إلى ، ومنها تخصيص قطع أراضٍ في بعض المحافظات وبغداد أيضاً".وتابع أن " ستقوم برفع تلك الطلبات إلى الجهات ذات العلاقة لتوفيرها لهم، واللجنة مستمرة بالعمل مع لجنة ممثلي ذوي الشهداء"، مؤكداً أنه "لا توجد معوقات كبرى في هذا المجال، وفي الاجتماع أعطيناهم الإجابات عن جميع الأسئلة التي طرحت".وأشار إلى أن"هناك اجتماعاً ثانياً لبحث ما تحقق من مقررات هذا الاجتماع، وما لم يتحقق، ورفعه إلى القائد العام عن طريق "، موضحاً أن "الحقوق المالية تسلمها ذوو الشهداء بالكامل، إلا أن لديهم بعض الاستفسارات عن حقوق أخرى تتعلق مثلاً بالمخصصات التي تُمنح للخدمة، حيث سألوا عن مخصصات النقل والغذاء، وهذه تُمنح أثناء الخدمة وغير موجودة ضمن القوانين في وزارة الدفاع، ويمكنهم الاستفسار من لمعرفة ما إذا كانت هناك فروقات سيحصلون عليها وفق القانون".وأكد الخفاجي، أن "بعض المحافظات منحت قطع أراض، وبعضها الآخر في طور المنح، أما في فقد خُصصت أراضٍ في مدينة والعمل جارٍ في هذا المجال"، لافتاً إلى أن "ذوي الشهداء طالبوا بأن يكون في القصور الرئاسية في نصباً تذكارياً وتكون محمية خاصة بهم وألا تُطرح هذه الأراضي للاستثمار، وهذا من بين الأمور التي استفسروا عنها خلال الاجتماع".