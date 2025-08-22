بعد شهر على وفاته.. تشييع شاب سوري قضى في حريق الكوت

وقضى بلول، 21 عاماً، في حريق "هايبر ماركت " الذي اندلع، مساء يوم 16يوليو الماضي، وكان الضحية الأخير الذي ظل بلا دفن لحين انتهاء إجراءات التعرف عليه وتسليمه لذويه بعد حضور عمّه من .وتجمع العشرات في مراسم تشييع بسيطة، بدا فيها الحزن على المشاركين، قبل أن يصطحب العم وديع بلول، جثمان ابن شقيقه، في شاحنة، ويتجه نحو مدينة لدفنه هناك بدلاً من نقله لمسقط رأسه في مصياف، .وكان الشاب يعمل في مقهى بالطابق الخامس من المطعم عندما شبَّ الحريق في الطابق الثالث، ليبقى هناك ويساعد في نقل مطافئ الحريق، قبل أن يلقى حتفه برفقة امرأة وطفلها كان يحاول إنقاذهما، وفق روايات الناجين.ولجأت السلطات الصحية بالفعل لتحليل الحمض الوراثي لبعض الجثث المتفحمة، وتحديد هويتها قبل تسليمها لأصحابها، لكن إجراءات تسليم جثمان دلول كانت الأطول، وظل الضحية الوحيدة غير المدفون حتى يوم أمس الخميس.وكان الشاب العشريني في منذ نحو عامين، حيث لجأ عدد من السوريين للعراق في السنوات القليلة الماضية، بحثاً عن فرص عمل هناك بينما عاشت بلادهم حرباً وحالة عدم استقرار أمني واقتصادي تكافح لتجاوزها.