تحذر حقوقي: استخدام السلاح الثقيل وتصوير المعتقلين يعرِّض سمعة إقليم كردستان للخطر

وذكرت الهيئة في بيان، أن قوة أمنية كبيرة تحشدت في حي بلالەزار مساء 22 آب 2025 بهدف اعتقال عدد من المطلوبين، لكن العملية تحولت إلى مواجهة عنيفة استمرت لنحو أربع ساعات، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.وأوضحت الهيئة أن قرار الاعتقال كان ينبغي أن تنفذه ، وليس قوات مكافحة الإرهاب أو تشكيلات أخرى استخدمت الأسلحة الخفيفة والثقيلة. كما أدانت الهيئة استخدام العربات المدرعة وعرض صور المعتقلين وأسمائهم في وسائل الإعلام، ما يعد انتهاكاً لمبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة.وأكدت الهيئة، بحسب البيان، دعمها الكامل لتنفيذ قرارات المحاكم وتسليم أي متهم إلى القضاء، وترفض أي أسلوب آخر للاعتقال الذي لجأ إلى العربات المدرعة والأسلحة الثقيلة، الأمر الذي يبدو أشبه بعرض عسكري ويؤثر سلباً على سمعة الإقليم.في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام مقربة من حزب ، بوقوع اشتباكات بين القوات الأمنية ومسلحين موالين لرئيس "جبهة الشعب" شيخ ، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 10 آخرين.يُذكر أن شيخ جنكي شغل سابقاً منصب الرئيس المشارك للاتحاد الوطني الكوردستاني قبل أن يُعزل من منصبه في عام 2021 إثر خلافات مع .