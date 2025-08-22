بافل طالباني يوجه بتعويض المتضررين من اشتباكات السليمانية

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الرئيس وجه بتعويض المتضررين كافة من اشتباكات فرض القانون بالسليمانية".وكانت رئاسة ، قد اكدت في وقت سابق على ضرورة حماية الامن في وسلامتها وحماية منازل المواطنين.