السائحون والمدنيون في قلب المواجهة: خسائر مادية ونفسية بسبب أحداث السليمانية

عدد من السائحين الذين تواجدوا في المدينة خلال لحظة اندلاع الأحداث، تحدثوا عن خسائر كبيرة لحقت بممتلكاتهم. بعضهم فقد مركبته بالكامل نتيجة احتراقها أو تحطمها في محيط الاشتباكات، بينما تكبد آخرون أضراراً متفاوتة في ممتلكاتهم الخاصة. هذه الخسائر لم تُعوض حتى الآن، ما زاد من حجم الاستياء الشعبي.إلى جانب الأضرار المادية، تركت الأحداث آثاراً نفسية عميقة على السائحين. كثير منهم أكدوا أن غياب المعلومات الرسمية في الساعات الأولى فاقم من حالة الهلع، خصوصاً أن تُعد وجهة رئيسية للسياحة الداخلية. هذا ما يثير المخاوف من تأثير سلبي طويل الأمد على سمعة المدينة كمقصد سياحي آمن، وهو ما قد ينعكس على اقتصادها المحلي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على هذا القطاع.المتضررون شددوا على ضرورة تحرك السلطات سريعاً لتعويض الخسائر، وتوفير ضمانات تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث. كما طالبوا بإجراءات استباقية لتعزيز الأمن في المناطق السياحية، وإيجاد آلية لإيصال المعلومات الدقيقة بشكل عاجل للمدنيين والسائحين خلال الأزمات، بما يضمن الحد من التداعيات الإنسانية والاقتصادية.والخلاصة، فان أحداث السليمانية الأخيرة لم تكن مواجهة بين قوى سياسية فقط، بل تحولت إلى أزمة طالت الأبرياء والسائحين على حد سواء. وفي ظل استمرار الصراع السياسي والعسكري، يبقى المدنيون الأضعف، فيما تقف سمعة المدينة السياحية على المحك ما لم تُتخذ خطوات سريعة لاحتواء الأزمة وإعادة الاستقرار.