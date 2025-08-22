Alsumaria Tv
الأنواء الجوية: ارتفاع متوقع لدرجات الحرارة الأسبوع المقبل ويعقبه انخفاض

محليات

2025-08-22 | 10:32
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الأنواء الجوية: ارتفاع متوقع لدرجات الحرارة الأسبوع المقبل ويعقبه انخفاض
10 شوهد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، ارتفاع درجات الحرارة في العراق الأسبوع المقبل ثم انخفاضها تدريجياً.

وقالت الهيئة في نشرة جوية اطلعت عليها السومرية نيوز، إن "نماذج الطقس تشير إلى استمرار سيطرة الأجواء الصيفية الحارة إلى شديدة الحرارة خلال ساعات النهار️، مع ميلها إلى الاعتدال النسبي ليلًا، والاعتدال اكثر في المناطق الجبلية"
وأضافت أن "السماء تكون صافية إجمالًا مع فرص لتواجد بعض السحب محلية التكوين على فترات في شمال البلاد، وتهب الرياح من الاتجاه الشمالي الغربي بشكل عام".
وتابعت أنه "خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء يُتوقع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح على مدن الوسط والجنوب، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة خصوصا في المناطق الصحراوية المكشوفة"، مبينةً أنه "في شمال وشرق البلاد، تميل الرياح إلى السكون على فترات".
وأشارت هيئة الأنواء الجوية إلى أن "درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا حتى منتصف الأسبوع، ثم تعود لتنخفض تدريجيا وتستقر على المعدلات الحالية، ليكون توزيع درجات الحرارة المتوقع حسب المناطق لغاية نهاية الشهر كالتالي: المنطقة الوسطى: بين 44–45°م، والمنطقة الجنوبية: بين 47–48°م، والمنطقة الشمالية: بين 42–44°م".
