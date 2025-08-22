غرق في الاعظمية وانتشل من تحت الاحرار.. العثور على جثة فتى في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "القوات الأمنية تلقت بلاغاً من شخص بتعرض ابنه (تولد 2011) الى حادث غرق بالقرب من السفينة في منطقة الاعظمية".وبين، أنه "بعد 24 ساعة من عملية البحث، تم انتشال جثة الفتى من أسفل الاحرار وسط العاصمة"، لافتاً إلى أنه "لا توجد عليه اي اثار شدة خارجية".