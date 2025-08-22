تسجيل هزة ارضية في نينوى

وذكر بيان للهيئة، "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة ارضية بقوة 3.6، مساء هذا اليوم الجمعة الموافق 22 / 8 / 2025، تبعد حوالي 20كم غرب من ".واضاف البيان، أنه "تم الشعور به من قبل المواطنين بالقرب من منطقة حدوثها، مهيبة بالابتعاد عن الاخبار الكاذبة والاشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".