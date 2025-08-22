الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
مصرع 5 افراد من عائلة واحدة بحادث سير في دهوك
محليات
افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمصرع 5 افراد من عائلة واحدة بحادث سير بمحافظة دهوك.
2025-08-22 | 11:47
2025-08-22T11:47:17+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/ycjllcvcf0u4qtbyiqua2g?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d538028%26topic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=ae8b0e65-08aa-4424-af24-398a606afad2&InitAdsBeforePlayer=1
مصرع 5 افراد من عائلة واحدة بحادث سير في دهوك
420 شوهد
افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمصرع 5 افراد من عائلة واحدة بحادث سير بمحافظة
دهوك
.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، إن "حادث سير مروع وقع على طريق كلك بردرش في
محافظة دهوك
اسفر عن وفاة خمسة أشخاص حرقا".
وبين، ان "المتوفين هم عائلة واحدة مكونة من الاب والام واطفالهما".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
