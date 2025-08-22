مدن العراق تغادر تصنيف الأعلى حرارة حول العالم

وكان من بين هذه المدن والمناطق الأشد حرارة أمس الخميس 4 مدن جزائرية و3 مدن ومناطق سعودية ومدينة ومنطقة من ، ومنطقة من .ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة "إلدورادو ويذر" Eldorado wheather قائمة تضم 15 مدينة ومنطقة عبر العالم، باعتبارها الأكثر ارتفاعا في درجة الحرارة في العالم.وتصدر مطار المناطق العربية والعملية بدرجة حرارة أمس الخميس ووصلت إلى 48.1 درجة مئوية.وجاءت مدينة أدرار في المركز الثاني عربيا، وسجلت 45.7 درجة مئوية.وأدرار من بين 4 مناطق جزائرية سجلت درجات حرارة عالية أمس الخميس، إلى جانب كل من حاسي مسعود (المركز العاشر) وعين صالح التي حلت في المركز العاشر مكرر (وسجلتا 45.1 درجة مئوية) وتقرت (وسجلت 44.9 درجة مئوية).