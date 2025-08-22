القبض على شبكات لتجارة المخدرات والترويج للدعارة والتهريب في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بالتنسيق مع والجنسية وبإسناد قطعاتنا الامنية في ، تنفذ حملات مشتركة للبحث والتفتيش شملت الفنادق والشقق والاحياء التي تضم إعداد من الاجانب وتدقيق أوراقهم الثبوتية، نتج عنها القاء القبض على عدد من شبكات وعصابات لتجارة وترويج المواد المخدرة فضلاً عن "الدعارة والتهريب".واضافت انه "تم غلق منافذ لتهريب الاموال والممنوعات عبر افراد او جماعات مقيمة بصورة غير قانونية".واشارت الى ان "هذه الاجراءات تأتي بهدف منع استغلال الاقامة غير كغطاء لنشاطات تضر بالامن والسلم المجتمعي وتؤثر على استقرار العاصمة".