بغداد.. القبض على متهم بجريمة قتل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيووز، أنه "تمكنت مفارز قسم شرطة ، وبالتنسيق مع التشكيلات الأمنية الاخرى، من إلقاء القبض على أحد المتهمين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (406) ق.ع عن جريمة قتل، وذلك بعد متابعة دقيقة ورصد لتحركاته في إحدى المحافظات".واشارت الى انه "تم القبض عليه وإيداعه التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".