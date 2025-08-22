اصابة طفلة ووالدتها واخيها بطعنات جراء هجوم احد اقاربهم في بسماية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
08:40 PM
الى
09:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538055-638914996043839445.jpeg
اصابة طفلة ووالدتها واخيها بطعنات جراء هجوم احد اقاربهم في بسماية
محليات
2025-08-22 | 18:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
113 شوهد
افاد مصدر امني، اليوم السبت، باصابة طفلة ووالدتها واخيها بطعنات جراء هجوم احد اقاربهم عليهم.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، إن "شخصاً هجم على دار احد ساكني شقق بسماية وقام بطعن ابنهم ووالدته وشقيته الطفلة بمشاركة اصدقائه".
ولفت الى ان "سبب الهجوم يعود الى خلافات بينهم"، مشيراً الى ان "اصابة الطفلة بيدها والام في بطنها وحالتهم غير مستقرة".
وتابع، ان "القوات الامنية استطاعت القبض على المتسببين بالحادث واقتادتهم الى
مركز الشرطة
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الشرطة تنقذ طفلا حاول والده طعنه في الديوانية
01:32 | 2025-06-10
الاعلام الإيراني: انفجار بثكنة عسكرية في كرمانشاه جراء هجوم إسرائيلي جديد
06:34 | 2025-06-14
إصابة 20 زائراً جراء تسرب غاز على طريق النجف كربلاء
17:03 | 2025-08-09
مصرع وإصابة أكثر من 100 شخص جراء انهيار جسر فوق قطار في روسيا
06:58 | 2025-06-02
بسماية
طعنات
طفلة
هجوم
السومرية نيوز
مركز الشرطة
سومرية نيوز
السومرية
سومر
السب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السليمانية تحولت لساحة حرب "مشتعلة" لاعتقاله.. من هو "لاهور شيخ جنكي"؟
محليات
28.75%
03:24 | 2025-08-22
السليمانية تحولت لساحة حرب "مشتعلة" لاعتقاله.. من هو "لاهور شيخ جنكي"؟
03:24 | 2025-08-22
القضاء يرفض تداول قصة الدكتورة بان "خلافا للحقيقة".. ويستعرض 6 دلائل
سياسة
25.3%
02:40 | 2025-08-21
القضاء يرفض تداول قصة الدكتورة بان "خلافا للحقيقة".. ويستعرض 6 دلائل
02:40 | 2025-08-21
المنصور وحطين تدخل عصر "الخصخصة".. ومجلس بغداد يؤكد: انتهى زمن المولدات (وثائق)
محليات
23.88%
04:50 | 2025-08-21
المنصور وحطين تدخل عصر "الخصخصة".. ومجلس بغداد يؤكد: انتهى زمن المولدات (وثائق)
04:50 | 2025-08-21
مدرب منتخب العراق يواجه تحديات قبل ملحق كأس العالم 2026 ويبحث عن بدائل
رياضة
22.07%
07:22 | 2025-08-21
مدرب منتخب العراق يواجه تحديات قبل ملحق كأس العالم 2026 ويبحث عن بدائل
07:22 | 2025-08-21
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
الأكثر مشاهدة
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
Live Talk
تحويل الملابس القديمة إلى صيحات عصرية - Live Talk - الحلقة ١٠٠ | 2025
10:30 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
ناس وناس
سوق كرمة علي قضاء الهارثة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-21
اخترنا لك
كربلاء.. حريق داخل مدرسة والدفاع المدني تحاول السيطرة
18:24 | 2025-08-22
ترقية شهيد حادثة "زراعة الدورة" إلى ملازم ومنح عائلته شقة في بسماية
18:16 | 2025-08-22
بغداد.. القبض على متهم بجريمة قتل
18:09 | 2025-08-22
صحة البصرة تنشر تقرير الطب العدلي الخاص بالدكتورة بان
16:42 | 2025-08-22
غضب في واسط اثر تكدس النفايات
16:37 | 2025-08-22
رئيس وزراء الاقليم يعبر عن قلقه إزاء حادثة السليمانية: لم نكن نعلم
16:21 | 2025-08-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.