اصابة طفلة ووالدتها واخيها بطعنات جراء هجوم احد اقاربهم في بسماية

وقال المصدر لـ ، إن "شخصاً هجم على دار احد ساكني شقق بسماية وقام بطعن ابنهم ووالدته وشقيته الطفلة بمشاركة اصدقائه".ولفت الى ان "سبب الهجوم يعود الى خلافات بينهم"، مشيراً الى ان "اصابة الطفلة بيدها والام في بطنها وحالتهم غير مستقرة".وتابع، ان "القوات الامنية استطاعت القبض على المتسببين بالحادث واقتادتهم الى ".