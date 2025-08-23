أبو رغيف يشدد على أهمية الدور التكاملي بين الإعلام والثقافة بترسيخ الهوية الوطنية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن " ، زار اليوم مقر للأدباء والكتّاب في ، حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد، عارف ، والأمين العام عمر وعدد من أعضاء الفائزين".وأضافت الهيئة، "وفي مستهل اللقاء، قدّم أبورغيف التهاني إلى قيادة الاتحاد بمناسبة فوزهم في الانتخابات الأخيرة، مثمّناً دور الاتحاد في رعاية الحركة الثقافية العراقية، وشدد على أهمية الدور التكاملي بين الإعلام والثقافة في ترسيخ وتعزيز صورة العراق الحضارية، عبر مشهد إعلامي مسؤول ينهل من الأدب والفكر ويعزز الصورة المشرقة للمجتمع العراقي".وتابعت الهيئة، أن "الزيارة تزامنت مع الجلسة الاحتفائية التي أقامها الاتحاد تكريماً للشاعر والمترجم المخضرم حافظ، بمناسبة اختياره من للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) كأحد رموز الشعر العربي لعام 2025، وسط حضور أدبي وثقافي وإعلامي واسع".وأشارت الى ان "اللقاء ناقش مبادرات نوعية لتوثيق النتاج الأدبي والثقافي العراقي المعاصر عبر الوسائل الإعلامية، من خلال إطلاق برامج إذاعية وتلفزيونية تُعنى بالمبدعين وتعيد الاعتبار للثقافة بوصفها أحد مرتكزات القوة الناعمة للدولة، إلى جانب تنظيم نشاطات ثقافية دورية بالشراكة مع الاتحاد تحظى بدعم إعلامي واسع".ولفتت الهيئة الى ان أن "اللقاء شهد بحث أهمية تشجيع القنوات المرخّصة على إدراج البرامج الثقافية ضمن خططها لتعزيز الوعي والفكري لدى الجمهور، فضلاً عن دعم المنصات الرقمية المتخصصة في نشر المحتوى الأدبي والثقافي بما يمكّنها من الوصول إلى جمهور أوسع، ويواكب التطورات العالمية في مجال النشر الإلكتروني، ويعزز حضور الأدب العراقي في الرقمي عربياً ودولياً".