العراق يتحرك دوليا لاعادة مهاجرين محتجزين

وقال الصحاف في تصريح تابعته ، ان " في تلقت معلومات حول وجود أعداد من المهاجرين العراقيين الذين دخلوا الأراضي بطرق غير شرعية".وأضاف ان "السفارة بدأت منذ 29 تموز الماضي متابعة هذه المعلومات والتحقق من صحتها"، مشيرا إلى أنها "باشرت التنسيق بشكل عاجل مع السلطات الليبية بهدف إطلاق سراحهم وإعادتهم طوعا إلى ".وأكد أن "هذه الجهود تأتي امتدادا لمساعي السفارة السابقة، والتي نجحت في إعادة العشرات من المهاجرين العراقيين في أوقات سابقة"، لافتا الى أن "السياسة التي تنتهجها تقوم على "دبلوماسية العودة الطوعية" بما يحفظ كرامة مواطنيها ويجنبهم مخاطر شبكات التهريب والاتجار بالبشر".وشدد الصحاف على أن "التنسيق مستمر مع الجهات الرسمية في طرابلس لضمان أمن وسلامة العراقيين في ليبيا"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "المسؤولية في هذا الملف تشاركية بين السفارة وأُسر المهاجرين".