السومرية نيوز
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538090-638915358552066149.jpg
السوداني يصدر توجيهات بشأن إحياء ذكرى وفاة الرسول (ص) في النجف
محليات
2025-08-23 | 04:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
230 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أصدر رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم السبت، 23 آب، 2025 توجيهات بشأن إحياء ذكرى وفاة الرسول (ص) في
محافظة النجف
الأشرف.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
السوداني
، أجرى اليوم، زيارة إلى مقر
قيادة العمليات المشتركة
في بغداد، تابع خلالها سير تنفيذ الخطة الخاصة بزيارة النجف الأشرف بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص)، بحضور نائب
قائد العمليات المشتركة
وعدد من القيادات الأمنية".
وأضاف المكتب، أن "السوداني ترأس اجتماعاً، عبر دائرة تلفزيونية، ضم رئيس
اللجنة الأمنية العليا
للزيارات المليونية
وزير الداخلية
، ومحافظ النجف الأشرف، وقادة ومسؤولي عدد من التشكيلات الأمنية والعسكرية والخدمية وممثلي العتبات
المقدسة
، حيث أشاد بجهود التشكيلات الخدمية والإدارية والأمنية كافة، وكذلك ثمن جهود العاملين في الحكومة المحلية للمحافظة والعتبات المقدسة، وكل من ساهم بإنجاح هذه الزيارة، وتقديم الخدمة الواجبة منذ الزيارة الأربعينية لملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه، باعتماد آليات عمل معتمدة متطورة".
وبحسب البيان، شدد السوداني على "التنسيق بين
الأجهزة الأمنية
والعمل بروح الفريق الواحد، ومواجهة ضعاف النفوس الذين ينتهزون هكذا مناسبات لإثارة خطاب الفتنة والكراهية"، مؤكدا على "ضرورة أن يشهد العمل تطوراً مستمراً خارج السياقات التقليدية".
ووجه السوداني، في الساعات الأخيرة لمراسم هذه الزيارة، بـ"تحقيق الانسيابية في التفويج العكسي، وتسهيل وصول الزائرين إلى
مطار النجف
الأشرف، والتأكيد على إعداد تقرير بعد كل زيارة لتشخيص نقاط الضعف ومعالجتها".
وأشار إلى "ما تحظى به اليوم
محافظة النجف
الأشرف من مكانة كبيرة في عموم العالم الإسلامي، وما تتمتع به من خصوصية حضارية وتراثية، الأمر الذي يتطلب منا كحكومتين اتحادية ومحلية مضاعفة الجهود، على مستوى مشاريع البنى التحتية والخدمية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
استعدادات مكثفة في النجف الاشرف لإحياء ذكرى وفاة الرسول (ص)
04:00 | 2025-08-17
وزير الداخلية يصدر جملة توجيهات بشأن زيارة ذكرى وفاة النبي الأكرم (ص)
06:45 | 2025-08-22
الداخلية تعلن دخول خطة تأمين ذكرى وفاة الرسول (ص) حيز التنفيذ
04:35 | 2025-08-21
العتبة العسكرية المقدسة في سامراء تحيي ذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص) بتشييع رمزي
05:12 | 2025-08-23
