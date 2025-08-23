السوداني يصدر توجيهات بشأن إحياء ذكرى وفاة الرسول (ص) في النجف

وقال لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ ، إن " ، أجرى اليوم، زيارة إلى مقر في بغداد، تابع خلالها سير تنفيذ الخطة الخاصة بزيارة النجف الأشرف بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص)، بحضور نائب وعدد من القيادات الأمنية".وأضاف المكتب، أن "السوداني ترأس اجتماعاً، عبر دائرة تلفزيونية، ضم رئيس للزيارات المليونية ، ومحافظ النجف الأشرف، وقادة ومسؤولي عدد من التشكيلات الأمنية والعسكرية والخدمية وممثلي العتبات ، حيث أشاد بجهود التشكيلات الخدمية والإدارية والأمنية كافة، وكذلك ثمن جهود العاملين في الحكومة المحلية للمحافظة والعتبات المقدسة، وكل من ساهم بإنجاح هذه الزيارة، وتقديم الخدمة الواجبة منذ الزيارة الأربعينية لملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه، باعتماد آليات عمل معتمدة متطورة".وبحسب البيان، شدد السوداني على "التنسيق بين والعمل بروح الفريق الواحد، ومواجهة ضعاف النفوس الذين ينتهزون هكذا مناسبات لإثارة خطاب الفتنة والكراهية"، مؤكدا على "ضرورة أن يشهد العمل تطوراً مستمراً خارج السياقات التقليدية".ووجه السوداني، في الساعات الأخيرة لمراسم هذه الزيارة، بـ"تحقيق الانسيابية في التفويج العكسي، وتسهيل وصول الزائرين إلى الأشرف، والتأكيد على إعداد تقرير بعد كل زيارة لتشخيص نقاط الضعف ومعالجتها".وأشار إلى "ما تحظى به اليوم الأشرف من مكانة كبيرة في عموم العالم الإسلامي، وما تتمتع به من خصوصية حضارية وتراثية، الأمر الذي يتطلب منا كحكومتين اتحادية ومحلية مضاعفة الجهود، على مستوى مشاريع البنى التحتية والخدمية".