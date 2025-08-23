العتبة العسكرية المقدسة في سامراء تحيي ذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص) بتشييع رمزي

– محليات



أقامت العتبة العسكرية ، اليوم السبت، تشييعًا رمزيًا في صحن الإمامين العسكريين (عليهما السلام)، بمشاركة المئات.

واختُتمت المراسم بمجلس عزاء جسّد عظمة المصاب وتعظيم الشعائر المحمدية.



أدناه الصور:

