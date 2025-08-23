الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538098-638915385684782755.png
مجلس الخدمة يدعو هذه الأسماء من المتقدمين للتعيين إلى تصحيح معلوماتهم
محليات
2025-08-23 | 05:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,973 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أعلن
مجلس الخدمة الاتحادي
، اليوم السبت، أسماء المتقدمين للتعيين لتصحيح معلوماتهم بعد وجود خطأ في عملية التقديم.
وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز: "ندعو الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم في وجبة التصحيح الأولى إلى الإسراع بتحديث البيانات بعد ورود أخطاء في الاسم أو اسم الأم أو المواليد، فضلًا عن وجود أخطاء في رقم
البطاقة الوطنية
المدخل
".
وتابع، ان " عملية تصحيح المعلومات تتم الذوات مراجعة الجامعات او الكليات لتصحيح بياناتهم".
وجبة التصحيح الاولى
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
