العراق يستقبل سفينة الكهرباء التركية الثانية وخور الزبير يسجل إنجازا

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "في إطار جهودها المتواصلة لتطوير الموانئ العراقية وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، شهدت لموانئ ، اليوم السبت 23 آب/ اغسطس 2025، حدثا استثنائيا في ميناء ، تمثل بدخول أطول سفينة بتاريخ وهي باخرة توليد الكهرباء (ORKA SULTAN)، في إنجاز يعكس الجاهزية العالية للملاكات البحرية العراقية وقدرتها على التعامل مع السفن العملاقة ذات الخصوصية الفنية".وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق ، إن "الشركة العامة لموانئ العراق، شهدت حدثا استثنائيا في ميناء خور ، تمثل بدخول أطول سفينة بتاريخ الميناء وهي باخرة توليد الكهرباء (ORKA SULTAN)".وأوضح أن "هذا الإنجاز يعكس تطور القدرات الملاحية لموانئ العراق، ويؤكد جاهزيتها لاستقبال السفن العملاقة ذات المواصفات الخاصة".وأضاف أن "السفينة يبلغ طولها (289) م، وعرضها (45) م، فيما بلغ غاطسها (8) م، وقد رست بنجاح على رصيف رقم (13) بعد خطة ملاحية دقيقة وإجراءات إرشاد متقنة".وبين أن "عملية دخول الباخرة تمت بتنسيق عال بين قسم السيطرة والتوجيه البحري وقسم الشؤون البحرية/ شعبة الملاحة البحرية، حيث تولت السواحب (واسط) و (الواصلية) و (الحواراء) مهمة التأمين والمناورة، فيما قاد عملية الإرشاد المرشد البحري الكابتن رعد حمادة علي باحترافية عالية، مرورا بمنطقة عمل النفق المغمور وصولا إلى الرصيف المخصص".يشار إلى أن ميناء كان قد استقبل قبل أيام باخرة توليد الكهرباء الاولى، وقاد عملية إرشادها المرشد البحري عقيل ، الأمر الذي يؤكد على كفاءة وخبرة الملاكات البحرية العراقية في التعامل مع السفن العملاقة والمتخصصة..