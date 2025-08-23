منذ الفجر.. الاعظمية تعاني الحرارة والظلام لهذا السبب

وقال المصدر لـ ، ان "منطقة الاعظمية تعاني من انقطاع الكهرباء الوطنية في محلة (310 - 312 - 314 - 318) منذُ الفجر ولغاية الآن".واشار الى ان "السبب يعود الى وجود عطب في قابلو محطة الرحبي الشماسية"، لافتاً الى ان "العمل جاري لإصلاح القابلوات من قبل / شعبة القابلوات".