الخطوط الجوية تنفي هبوط احدى طائراتها اضطرارياً في مطار بغداد الدولي

وذكرت الشركة في بيان ورد لـ ، انه "نود أن نوضح للرأي العام أن ما تم تداوله من اخبار بشأن تنفيذ إحدى طائراتنا هبوطاً اضطرارياً في بأنها اخبار غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة".واشارت الى ان "الطائرة المعنية بالحادثة تعود إلى ناقل جوي آخر ولا علاقة للناقل الوطني بهذا الأمر على الإطلاق".وبينت انه "وفي الوقت الذي نؤكد فيه على التزامنا بتطبيق معايير السلامة الجوية الدولية وإخضاع أسطولنا لإجراءات فنية وفحوصات دورية دقيقة تضمن أعلى مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية لكافة رحلاتنا، ندعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة عند نقل الأخبار والحصول عليها من مصادرها الرسمية".