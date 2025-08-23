حالته حرجة.. منتسب بالداخلية يقدم على الانتحار بسلاح حكومي في بغداد

وقال المصدر لـ ، إنه "اقدم شخص تولد 2001 يعمل شرطي بنقطة الجك بوينت في مطار العاصمة على إطلاق النار على نفسه بسلاحه الحكومي من نوع بندقية (M4) ضمن حدود ".واشار الى انه "تم تشكيل فريق عمل وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة اذا كانت النية انتحار او امر اخر"، لافتاً الى ان "المنتسب حالته حرجة".